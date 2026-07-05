L'imprenditore e ex presidente di Legacoop Imola è deceduto ieri all’età di 84 anni. Nato a Mosca nel 1941 da madre russa e padre italiano, Marabini aveva anche ricoperto il ruolo di consigliere comunale. La sua morte è stata confermata nelle ultime ore.

Imola, 5 luglio 2026 – E' morto ieri, all’età di 84 anni, Giorgio Marabini, imprenditore, ex consigliere comunale ed ex presidente di Legacoop Imola. Marabini era nato a Mosca da padre italiano e madre russa il 22 luglio 1941, nel periodo in cui i nazisti attaccarono la Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Marabini arrivò a Imola subito dopo la guerra, assieme alla sua famiglia. In città ha frequentato il liceo classico per poi proseguire gli studi di economia a Milano. E' stato segretario della Fgci imolese dal 1962 al 1964, consigliere comunale dal 1980 al 1989 e presidente della Legacoop di Imola dal 1985 al 1989. Nel 2003 ha costituito la filiale moscovita di Elettronica Santerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Morto l’imprenditore Giorgio Marabini, ex presidente di Legacoop Imola. “Figura di riferimento straordinaria”

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