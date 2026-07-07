Giovedì mattina si terrà l’ultimo saluto a Giorgio Marabini, considerato una figura di rilievo nel settore cooperativo e nella vita pubblica di Imola. Il feretro sarà esposto per la cerimonia. Marabini è deceduto di recente, lasciando un vuoto nel settore e nella comunità locale. La cerimonia si svolgerà in un luogo pubblico, con la partecipazione di amici e colleghi. Non sono stati comunicati dettagli sulla cerimonia o sui motivi della scomparsa.

Fissato per giovedì mattina l’ultimo saluto a Giorgio Marabini, figura centrale del mondo cooperativo e della vita pubblica imolese. Il feretro partirà alle 9 dalla camera mortuaria dell’ospedale vecchio, per poi raggiungere il cimitero del Piratello dove, davanti al Famedio, si terrà un momento commemorativo alla presenza di familiari, amici e rappresentanti del mondo istituzionale e associativo. La città si prepara così a tributare l’estremo omaggio all’imprenditore e già presidente di Legacoop, scomparso sabato all’età di 84 anni, lasciando un profondo cordoglio in tutto il territorio. In queste ore si moltiplicano le testimonianze di vicinanza alla famiglia, in particolare ai figli Alessia, Lorenzo e Tullia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giorgio Marabini. Ultimo saluto al Piratello: "I suoi valori resteranno"

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