Lukaku il super panchinaro | dalla Trump Dance alla rinascita il Mondiale che lo ha salvato

Romelu Lukaku è tornato a essere protagonista in nazionale dopo una stagione difficile al Napoli, segnata da problemi fisici e tensioni con l’allenatore. La sua presenza in campo si è riaccesa durante il Mondiale, dove ha trovato una nuova serenità. In passato, era stato spesso escluso dalle scelte di squadra, ma ora sembra aver ritrovato fiducia e spazio.

Romelu Lukaku si è ritrovato. La sua stagione al Napoli è stata disastrosa: coi problemi fisici, sfociati in una crisi di rapporti con Antonio Conte, l’aria della nazionale evidentemente gli ha ridato serenità. E, visto che il senso del gol non si perde, ecco che Big Rom si presenta ai quarti di finale contro la Spagna con l’etichetta del "supersub". Panchinaro di lusso, 3 gol in 202 minuti, anche se due sono stati il 4-1 contro la Nuova Zelanda, partita finita poi 5-1, e la rete definitiva contro gli Stati Uniti. Due dei 3 gol di Lukaku valgono quasi solo per le statistiche, ma un po’ anche per il morale. Infatti, dopo la bella... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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