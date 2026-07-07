Il calcio non è mai soltanto calcio. Figurarsi se a ospitare i Mondiali sono poi gli Stati Uniti, invischiati nelle tensioni più cocenti del pianeta. E, ancora, figurarsi se dai Mondiali gli stessi Usa sono stati eliminati da uno di quei satelliti europei che l’amministrazione Trump vuole “punire” con riarmo, dazi e anti-diplomazia. Aggiungiamo a tutto questo l’ormai celebre caso Balogun, che continua a far discutere anche dopo il fischio finale di Belgio-Stati Uniti. Risultato: la netta vittoria per 4-1 dei Diavoli Rossi si è trasformata in un messaggio rivolto non solo agli avversari, ma anche allo stesso Trump e alla Fifa. Con tanto di “Trump Dance” intentata da Romelu Lukaku e sfottò sui social. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Dalla Trump Dance di Lukaku all'emoji del telefono, il Belgio schernisce Usa e Fifa dopo il caso Balogun

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