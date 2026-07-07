Trump Dance cos’è lo sfottò del Belgio e di Lukaku al Mondiale 2026

Il Belgio ha celebrato la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale 2026 con una coreografia chiamata ‘Trump Dance’, un balletto associato al presidente americano. La squadra ha eseguito questa danza come gesto di festeggiamento dopo aver eliminato gli Stati Uniti, paese organizzatore del torneo. La scena ha attirato l’attenzione di tifosi e media, diventando un simbolo di questa fase della competizione.

Il Belgio ha festeggiato la vittoria che è valsa la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale 2026 ai danni degli Stati Uniti padroni di casa eseguendo la famosa ‘ Trump Dance ‘, il balletto che il presidente americano ha fatto in più occasioni. Nata come una firma personale del Tycoon, la ‘Trump Dance’ è diventata un simbolo della sua campagna elettorale, poi un tormentone social e infine è arrivata anche sul palcoscenico più grande dello sport. Belgium did the Trump dance after beating USA? pic.twitter.comxva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter) July 7, 2026 Lukaku e compagni ballano dopo il caso Balogun. La ‘Trump Dance’ ha vissuto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump dances to 'YMCA' following end of speech at Great American State Fair rally

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Mondiali: Balogun stecca, il Belgio asfalta gli Usa. E Lukaku balla la Trump danceIl Belgio ha battuto gli Stati Uniti 4-1 a Seattle, assicurandosi l’accesso ai quarti di finale del Mondiale 2026.

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La nazionale del #Belgio che irride #Trump con la sua dance è la cosa più sana che vedrete in questo Mondiale. x.com

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