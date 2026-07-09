Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò hanno ricevuto la Laurea Honoris Causa dall’ASOMI College of Sciences durante una cerimonia a Roma, nel Salone d’Onore del CONI. Buonfiglio è presidente del CONI, mentre Malagò è il neo-presidente della FIGC e membro del CIO. La cerimonia si è svolta questa mattina, coinvolgendo figure di spicco del mondo sportivo italiano.

ROMA – Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il neo-presidente della FIGC membro del CIO Giovanni Malagò figurano tra i protagonisti della cerimonia di conferimento delle Lauree Honoris Causa promossa dal prestigioso ateneo internazionale ASOMI College of Sciences, svoltasi questa mattina a Roma presso il Salone d'Onore del CONI. L'evento solenne, celebrato dal Presidente dell'Ateneo, Dario Silvestri, ha riunito personalità e autorità del movimento olimpico, figure chiave delle federazioni sportive internazionali, atleti e professionisti della comunicazione sportiva, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra governance, alta formazione, ricerca scientifica e sport di vertice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò ricevono la Laurea Honoris Causa dell'ACS-ASOMI College

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