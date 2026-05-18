Gerry Scotti riceverà la laurea honoris causa dell’Università dell’Insubria le motivazioni

L’Università dell’Insubria ha annunciato che conferirà a Gerry Scotti una laurea honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. La cerimonia si terrà prossimamente e l’attribuzione viene motivata con il contributo dato dal presentatore televisivo nel settore dello spettacolo e della comunicazione. La decisione è stata presa dall’ateneo per riconoscere il percorso professionale di Scotti e il suo ruolo nel panorama mediatico italiano. La laurea sarà consegnata durante un evento pubblico organizzato dall’università.

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