Gerry Scotti riceverà la laurea honoris causa dell’Università dell’Insubria le motivazioni
L’Università dell’Insubria ha annunciato che conferirà a Gerry Scotti una laurea honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. La cerimonia si terrà prossimamente e l’attribuzione viene motivata con il contributo dato dal presentatore televisivo nel settore dello spettacolo e della comunicazione. La decisione è stata presa dall’ateneo per riconoscere il percorso professionale di Scotti e il suo ruolo nel panorama mediatico italiano. La laurea sarà consegnata durante un evento pubblico organizzato dall’università.
L’Università degli Studi dell’Università degli Studi dell’Insubria conferirà la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione a Gerry Scotti. La cerimonia si terrà lunedì 15 giugno alle 17 nell’Aula Magna del Rettorato di Varese, alla presenza della ministra. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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