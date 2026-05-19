Per Gerry Scotti laurea honoris causa in Comunicazione dall’Università dell’Insubria

Da 361magazine.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gerry Scotti ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione dall’Università dell’Insubria. Il riconoscimento arriva in occasione di una cerimonia dedicata a premiare chi si è distinto nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento. Scotti, noto per aver lavorato per anni in radio e televisione, riceverà il titolo accademico che celebra il suo contributo nel diffondere informazioni e intrattenere il pubblico. La laurea sarà consegnata nelle prossime settimane.

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Un riconoscimento per gli anni trascorsi a divulgare informazioni e sorrisi in radio e in tv. Gerry Scotti sarà presto Dottore in Scienze della Comunicazione. A volerlo è l’Università degli Studi dell’Insubria che sceglie di conferire al presentatore titolo di laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. L’appuntamento è fissato per lunedì 15 giugno alle ore 17 nell’Aula Magna del Rettorato. Il riconoscimento è rivolto a Virginio Scotti, nato in provincia di Pavia nel 1956. Con oltre 40 anni di carriera tra radio e televisione, è uno dei conduttori più seguiti dal pubblico italiano grazie a programmi di successo e a uno stile comunicativo diretto, empatico, capace di parlare a più generazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Laurea magistrale honoris causa a Gerry Scotti

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