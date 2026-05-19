Per Gerry Scotti laurea honoris causa in Comunicazione dall’Università dell’Insubria
Gerry Scotti ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione dall’Università dell’Insubria. Il riconoscimento arriva in occasione di una cerimonia dedicata a premiare chi si è distinto nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento. Scotti, noto per aver lavorato per anni in radio e televisione, riceverà il titolo accademico che celebra il suo contributo nel diffondere informazioni e intrattenere il pubblico. La laurea sarà consegnata nelle prossime settimane.
Un riconoscimento per gli anni trascorsi a divulgare informazioni e sorrisi in radio e in tv. Gerry Scotti sarà presto Dottore in Scienze della Comunicazione. A volerlo è l’Università degli Studi dell’Insubria che sceglie di conferire al presentatore titolo di laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione. L’appuntamento è fissato per lunedì 15 giugno alle ore 17 nell’Aula Magna del Rettorato. Il riconoscimento è rivolto a Virginio Scotti, nato in provincia di Pavia nel 1956. Con oltre 40 anni di carriera tra radio e televisione, è uno dei conduttori più seguiti dal pubblico italiano grazie a programmi di successo e a uno stile comunicativo diretto, empatico, capace di parlare a più generazioni. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Laurea magistrale honoris causa a Gerry Scotti
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Un vero comunicatore, capace di creare un legame di fiducia con milioni di telespettatori: è soprattutto per questo motivo che l'Università dell'Insubria, di Varese, ha deciso di tributare a #GerryScotti la laurea honoris causa. x.com
Laurea honoris causa all'Università degli Studi dell'Insubria per #GerryScotti. La cerimonia sarà il 15 giugno a #Varese L'articolo: https://www.malpensa24.it/gerry-scotti-laurea-insubria/ facebook
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