Per Gerry Scotti laurea honoris causa in Comunicazione dall’Università dell’Insubria

Gerry Scotti ha ricevuto una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione dall’Università dell’Insubria. Il riconoscimento arriva in occasione di una cerimonia dedicata a premiare chi si è distinto nel campo della comunicazione e dell’intrattenimento. Scotti, noto per aver lavorato per anni in radio e televisione, riceverà il titolo accademico che celebra il suo contributo nel diffondere informazioni e intrattenere il pubblico. La laurea sarà consegnata nelle prossime settimane.

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