Ad inizio luglio, l’Asd Copparo 2015 ha annunciato i primi acquisti per la stagione 2026-27 di Promozione. Tra i nuovi arrivati c’è un giocatore proveniente da una squadra di categoria superiore. La società ha dichiarato di puntare a obiettivi importanti e di voler rafforzare la rosa. Nessun dettaglio sui nomi dei calciatori o sulle cifre degli investimenti. La campagna di rafforzamento proseguirà nelle prossime settimane.

Il mese di luglio ha aperto la nuova stagione calcistica 2026-27, permettendo ad Asd Copparo 2015 di ufficializzare i primi innesti del mercato estivo in vista del prossimo campionato di Promozione. Per la rosa rossoblù, i dirigenti hanno acquisito tra i pali le prestazioni sportive di Fabio Luciani, portiere di ottimo livello, dotato di forza e qualità, nell’ultimo anno in Eccellenza con la Spal. Classe 2005, Luciani è cresciuto nelle giovanili di Bologna, trasferendosi dopo qualche stagione in Under 15 a Imola, società iscritta alla Serie C e scalando le categorie fino a conquistare la Primavera 3 e successivamente lo scudetto Under 18 con la Spal di Massimo Pedriali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Luciani approda a Copparo: "Qui ambizioni importanti"

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