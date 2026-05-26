Francesca Albanese torna a Genova | Qui ricettacolo di idee importanti Non scendo in politica

Da genovatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una grande folla ha partecipato alla presentazione del libro “La luce del risveglio” di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, ai giardini Luzzati di Genova. Albanese ha affermato di tornare in città perché “ricettacolo di idee importanti” e ha precisato di non avere intenzione di entrare in politica. La presentazione ha attirato numerosi cittadini e appassionati, che hanno ascoltato le sue parole e seguito l’evento.

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Folla per la presentazione de “La luce del risveglio”, libro di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, ai giardini Luzzati di Genova.Albanese è tornata nel capoluogo ligure per la terza volta nel giro di pochi mesi: la prima volta il 7 ottobre, nei giorni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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