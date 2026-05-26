Francesca Albanese torna a Genova | Qui ricettacolo di idee importanti Non scendo in politica

Notizia in breve

Una grande folla ha partecipato alla presentazione del libro “La luce del risveglio” di Francesca Albanese, relatrice Onu per i territori palestinesi occupati, ai giardini Luzzati di Genova. Albanese ha affermato di tornare in città perché “ricettacolo di idee importanti” e ha precisato di non avere intenzione di entrare in politica. La presentazione ha attirato numerosi cittadini e appassionati, che hanno ascoltato le sue parole e seguito l’evento.