Foggia | Con Sebastiani resto a Pescara Si ripartirà con ambizioni importanti
Dopo la retrocessione del Pescara, il direttore sportivo ha deciso di tornare a parlare, rompendo un silenzio durato diversi mesi. Ha confermato che rimarrà a Pescara e ha annunciato che la squadra si preparerà a ripartire con obiettivi ambiziosi per la prossima stagione. La sua dichiarazione arriva a pochi giorni dalla fine del campionato e rappresenta una presa di posizione chiara rispetto al futuro.
A qualche giorno di distanza dalla retrocessione amarissima del Pescara, il direttore sportivo biancazzurro Pasquale Foggia è tornato a parlare interrompendo un silenzio che durava da inizio febbraio. L'analisi della stagione e le prospettive per la prossima, che lo vedranno ancora in sella con.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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