Foggia | Con Sebastiani resto a Pescara Si ripartirà con ambizioni importanti

Dopo la retrocessione del Pescara, il direttore sportivo ha deciso di tornare a parlare, rompendo un silenzio durato diversi mesi. Ha confermato che rimarrà a Pescara e ha annunciato che la squadra si preparerà a ripartire con obiettivi ambiziosi per la prossima stagione. La sua dichiarazione arriva a pochi giorni dalla fine del campionato e rappresenta una presa di posizione chiara rispetto al futuro.

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