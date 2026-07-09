Lucia Ilardo sull’Isola dei famosi confessa | Mi piacerebbe partecipare

Lucia Ilardo ha espresso il desiderio di partecipare all’Isola dei famosi, dopo aver già preso parte a Temptation Island e al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente dei reality ha dichiarato di essere interessata a questa nuova esperienza nel mondo dei reality show. La Ilardo non ha fornito dettagli sui tempi o sui progetti futuri, ma ha confermato il suo interesse per l’eventuale partecipazione.

Dopo Temptation Island e il GF Vip Lucia Ilardo ambisce all’Isola dei famosi, cosa ha detto l’ex gieffina. Lucia Ilardo sta facendo sempre più esperienza nel mondo dei reality e dopo aver preso parte a Temptation Island e al Grande Fratello Vip non nega che le piacerebbe approdare anche all’ Isola dei famosi. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni ha infatti rivelato: “Se mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi? Sì, assolutamente. Essendo una persona molto avventuriera, mi piacerebbe vivere un’esperienza del genere”. Lucia Ilardo (Screen Mediaset Infinity) L’ex gieffina ha aggiunto: “Amo la natura, mi piace mettermi in gioco e credo che L’Isola sia un programma capace di tirare fuori lati di te che magari nemmeno conosci. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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GFVIP: Antonella Elia chiede scusa al pubblico mi dovete perdonare

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