Durante un'intervista, Antonella Clerici ha chiesto a Belen Rodriguez se ci fosse la possibilità che conducesse l’Isola dei Famosi. La modella e conduttrice ha risposto confermando che la trattativa per la conduzione è in corso e ha espresso il suo interesse nel ruolo. La notizia è stata riportata dal sito Il Difforme. Per ora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla decisione finale.

Antonella Clerici ha chiesto a Belen Rodriguez se è vero che condurrà l'Isola dei Famosi, lei ha confermato che la trattiva c'è Da settimane, infatti, si parla di una possibile conduzione del reality da parte diRodriguezche, così, potrebbe tornare a Mediaset, dopo che da qualche mese compare sempre più spesso in Rai. Il suo nome è in ballo, insieme a quello diAlessia Marcuzzi, mentre sembra sempre meno quotata la conduzione di Veronica Gentili, che ha condotto il reality lo scorso anno. E lei ha fatto capire che la trattiva c’è ma ancora non vi è certezza: “Anche a me piacerebbe molto perché poi tra l’altro l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe molto”

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Rivoluzione in arrivo per l'Isola dei famosi: possibile sfida tra Belen e Stefano De Martino

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