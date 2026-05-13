Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi | Mi piacerebbe molto
Durante un'intervista, Antonella Clerici ha chiesto a Belen Rodriguez se ci fosse la possibilità che conducesse l’Isola dei Famosi. La modella e conduttrice ha risposto confermando che la trattativa per la conduzione è in corso e ha espresso il suo interesse nel ruolo. La notizia è stata riportata dal sito Il Difforme. Per ora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla decisione finale.
Antonella Clerici ha chiesto a Belen Rodriguez se è vero che condurrà l'Isola dei Famosi, lei ha confermato che la trattiva c'è Da settimane, infatti, si parla di una possibile conduzione del reality da parte diRodriguezche, così, potrebbe tornare a Mediaset, dopo che da qualche mese compare sempre più spesso in Rai. Il suo nome è in ballo, insieme a quello diAlessia Marcuzzi, mentre sembra sempre meno quotata la conduzione di Veronica Gentili, che ha condotto il reality lo scorso anno. E lei ha fatto capire che la trattiva c’è ma ancora non vi è certezza: “Anche a me piacerebbe molto perché poi tra l’altro l’ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Rivoluzione in arrivo per l'Isola dei famosi: possibile sfida tra Belen e Stefano De Martino
Notizie correlate
Isola dei Famosi, Belen Rodriguez verso la conduzione: fuori Gentili e MarcuzziL’Isola dei Famosi si prepara a tornare in onda con una nuova edizione che promette di cambiare completamente volto.
Belen Rodriguez torna alla conduzione dell’Isola dei Famosi con un partner a sorpresaIl ritorno di Belen Rodriguez nel prime time di Canale 5 è ormai certo, ma la trattativa per vederla al timone della nuova Isola dei Famosi sta...
Temi più discussi: Stefano De Martino non ha gradito le dichiarazioni di Belen Rodriguez sui suoi ritocchini estetici e non solo: l'indiscrezione su Oggi; Belen Rodriguez verso la conduzione dell’Isola dei Famosi, con lei un partner segreto; Belen e Stefano De Martino sempre più vicini: Si scrivono e punzecchiano come due adolescenti; Vittorio Brumotti e Belen Rodriguez hanno avuto una relazione? Ecco la verità.
Belen Rodriguez verso la cittadinanza italiana. La showgirl ha sostenuto l’esame di lingua italiana di livello B1, ultimo passo necessario dopo anni di residenza nel nostro Paese e con tutti i requisiti già in regola. È stata paparazzata all’uscita dalla scuola a Mil facebook
Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la tensione è sempre più alta: ecco quale sarebbe stata la specifica richiesta fatta dal conduttore alla sua ex moglie Ecco cos’ha rivelato Gabriele Parpiglia… x.com
Tensione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Furioso per dichiarazioni su ritocchini - reddit.com reddit
Belén Rodriguez: Sono fragile, a volte mi feriscono. L’isola dei famosi? Mi piacerebbe molto condurlaBelén Rodriguez ospite della puntata di È sempre mezzogiorno trasmessa mercoledì 13 maggio. Antonella Clerici l'ha accolta nel suo programma e ha avuto parole bellissime per lei. Innanzitutto ha ... fanpage.it
Belen dalla Clerici parla del ritorno de L’Isola (e rispetta la richiesta di Stefano De Martino)Belen Rodriguez ospite di È sempre mezzogiorno su Rai 1: le parole sulla conduzione de L’Isola dei Famosi e il patto segreto con Stefano De Martino ... dilei.it