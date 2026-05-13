Belén Rodriguez | Sono fragile a volte mi feriscono L'isola dei famosi? Mi piacerebbe molto condurla

Durante la trasmissione È sempre mezzogiorno, Belén Rodriguez ha condiviso alcuni aspetti della sua vita, parlando delle sue fragilità e delle emozioni che prova nel quotidiano. Ha anche espresso il desiderio di condurre l’Isola dei Famosi, un programma che le piacerebbe molto portare avanti. La showgirl ha parlato del suo lavoro e dei progetti futuri, senza entrare troppo nei dettagli.

Belén Rodriguez si è raccontata nel programma È sempre mezzogiorno. Ad Antonella Clerici ha confidato le sue fragilità e ha parlato del suo lavoro e dei progetti che spera vadano in porto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rivoluzione in arrivo per l'Isola dei famosi: possibile sfida tra Belen e Stefano De Martino

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