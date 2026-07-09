Lotito compra la Reggina adesso è ufficiale C' è il comunicato del club

Da gazzetta.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Claudio Lotito è diventato ufficialmente il nuovo presidente della Reggina, come confermato dal comunicato del club. La società, che ha disputato la Serie A in passato e ora milita in Serie D, ha annunciato il passaggio di proprietà. La notizia circolava da alcuni giorni prima dell’annuncio ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La notizia era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale. Claudio Lotito è il nuovo presidente della Reggina, club con un passato in Serie A e attualmente in D. Nel comunicato si legge: “La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D”. La domanda è una. Lotito può farlo? La risposta è sì, almeno finché la situazione resta questa. Nella vicenda di Lazio e Reggina tutto è in regola fino all'eventuale promozione dei calabresi in Serie C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lotito compra la reggina adesso 232 ufficiale c 232 il comunicato del club
© Gazzetta.it - Lotito compra la Reggina, adesso è ufficiale. C'è il comunicato del club
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LOTITO COMPRA LA REGGINA! ADDIO ALLA LAZIO VICINO

Video LOTITO COMPRA LA REGGINA! ADDIO ALLA LAZIO VICINO?

Notizie e thread social correlati

Ranieri Roma, adesso è ufficiale la separazione dal senior advisor: il comunicato del club e l’annuncio sul futuro!Il club ha confermato ufficialmente la fine del rapporto con il senior advisor, annunciando la separazione tramite una nota ufficiale.

Sampdoria, adesso è ufficiale: il presidente Manfredi si dimette! Il comunicato del clubLa società ha reso noto che Matteo Manfredi si è dimesso dalla carica di presidente.

Temi più discussi: Lotito è il nuovo proprietario della Reggina: cosa cambia per la Lazio?; Perchè Claudio Lotito ha comprato la Reggina e cosa dice il regolamento della FIGC sulle multiproprietà; Reggina, scelte in dirittura d’arrivo per i ruoli di ds e allenatore; Reggina senza palloni: la Lazio arriva in soccorso con materiale sportivo da Formello?.

lotito compra la regginaLotito compra la Reggina, adesso è ufficiale. C'è il comunicato del clubLa notizia era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale. Il patron della Lazio ha acquistato anche il club calabrese: può farlo, dal momento che gli amaranto militano in Serie D. Se dovessero salire in ... gazzetta.it

lotito compra la regginaLa Reggina passa a Lotito, ecco l'ufficialità: il comunicatoIl presidente della Lazio diventa il proprietario del club calabrese, attualmente in Serie C: la prima nota ufficiale della nuova era ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web