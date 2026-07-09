Claudio Lotito è diventato ufficialmente il nuovo presidente della Reggina, come confermato dal comunicato del club. La società, che ha disputato la Serie A in passato e ora milita in Serie D, ha annunciato il passaggio di proprietà. La notizia circolava da alcuni giorni prima dell’annuncio ufficiale.

La notizia era nell’aria da giorni, adesso è ufficiale. Claudio Lotito è il nuovo presidente della Reggina, club con un passato in Serie A e attualmente in D. Nel comunicato si legge: “La nuova proprietà comunica di aver perfezionato l’acquisizione dell’intero pacchetto di quote della AS Reggina 1914 SSD A R.L. e di aver contestualmente completato tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie D”. La domanda è una. Lotito può farlo? La risposta è sì, almeno finché la situazione resta questa. Nella vicenda di Lazio e Reggina tutto è in regola fino all'eventuale promozione dei calabresi in Serie C. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lotito compra la Reggina, adesso è ufficiale. C'è il comunicato del club

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LOTITO COMPRA LA REGGINA! ADDIO ALLA LAZIO VICINO

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