La società ha reso noto che Matteo Manfredi si è dimesso dalla carica di presidente. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, in cui vengono illustrate le motivazioni dell’addio. La Sampdoria ha pubblicato la nota senza ulteriori commenti o dettagli aggiuntivi. La notizia viene diffusa in un momento di cambiamenti all’interno del club.

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© Calcionews24.com - Sampdoria, adesso è ufficiale: il presidente Manfredi si dimette! Il comunicato del club

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