Il club ha confermato ufficialmente la fine del rapporto con il senior advisor, annunciando la separazione tramite una nota ufficiale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato pubblicato dal club, che spiega i dettagli dell’accordo e indica le prossime mosse per il team. L’annuncio riguarda anche il futuro e le eventuali novità in programma per la gestione della squadra.

Mercato Milan, occhio a Jashari! Lo svizzero finisce nel mirino della Juve: la richiesta di Spalletti Bastoni Barcellona, la doppia mossa di Deco: tratta con Martin ma. L’indiscrezione dalla Spagna Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Motta si racconta: «Cech il mio idolo, ai miei genitori dicevo una cosa.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ranieri Roma, adesso è ufficiale la separazione dal senior advisor: il comunicato del club e l’annuncio sul futuro!

Notizie correlate

Ranieri, la Roma chiude i rapporti: ora è ufficiale. «Piena fiducia in Gasperini», il comunicato del club giallorossoArriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri.

Maignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossoneroMaignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Svolta Roma, ha vinto Gasp: i Friedkin hanno deciso, Ranieri via; Ranieri-Roma, è finita: l’ex allenatore fa un passo indietro dopo lo scontro con Gasperini; Ranieri lascia la Roma, vicino addio dopo lite con Gasperini; Ranieri lascia la Roma, cosa è successo? I rapporti con Gasperini e la scelta dei Friedkin. Oggi la nota ufficiale.

Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in GasperiniAdesso è ufficiale: Claudio Ranieri e la Roma si sono separati. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Roma: L’AS Roma comunica. tuttomercatoweb.com

Ranieri, l'addio alla Roma è ufficiale! Direzione chiara. Fiducia a GasperiniIl club ha pubblicato il comunicato con la decisione di interrompere con anticipo il legame con il senior advisor ... tuttosport.com

Arriva il comunicato della Roma che annuncia la chiusura dei rapporti col Senior Advisor Claudio Ranieri. Dopo le ultime ore di fuoco e i recenti battibecchi a distanza con Gian Piero Gasperini, alla fine la società ha scelto di dare fiducia all’allenatore e di inter - facebook.com facebook

Roma, Ranieri verso l'addio dopo la tensione con Gasperini. Dopo il senior advisor lascerà Trigoria anche il Ds Massara x.com