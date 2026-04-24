Ranieri Roma adesso è ufficiale la separazione dal senior advisor | il comunicato del club e l’annuncio sul futuro!

Da calcionews24.com 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club ha confermato ufficialmente la fine del rapporto con il senior advisor, annunciando la separazione tramite una nota ufficiale. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato pubblicato dal club, che spiega i dettagli dell’accordo e indica le prossime mosse per il team. L’annuncio riguarda anche il futuro e le eventuali novità in programma per la gestione della squadra.

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