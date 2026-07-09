L’Ostiamare giocherà allo Stadio Stella Polare il prossimo Campionato di Serie C
L’Ostiamare disputerà il prossimo campionato di Serie C allo Stadio Stella Polare di Ostia. La decisione è stata comunicata il 9 luglio 2026, dopo che la squadra ha ottenuto la promozione nel mese di aprile. Lo stadio si trova nella stessa città di origine del club, che ha avuto un ruolo importante nel calcio nazionale. La scelta di giocare in casa si basa sulla disponibilità dell’impianto e sulla volontà di mantenere un legame con la comunità locale.
Ostia, 9 luglio 2026 – Un annuncio atteso dai tifosi dell’Ostiamare e della comunità lidense. La squadra dell’Ostiamare giocherà, proprio a Ostia, dove è nata e dove ha scritto pagine importanti del calcio nazionale, il prossimo Campionato di Serie C, conquistato nello scorso mese di aprile. I giocatori biancoviola, del presidente Daniele De Rossi, anch’esso figlio di Ostia, scenderanno in campo allo Stadio Stella Polare “Pasquale Giannattasio”. Di seguito la nota del club lidense, con tutti i dettagli. “L’Ostiamare giocherà il prossimo campionato di serie C nello Stadio Pasquale Giannattasio di Ostia, lo storico “Stella Polare”. Siamo grati... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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