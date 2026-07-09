L’Ostiamare giocherà allo Stadio Stella Polare il prossimo Campionato di Serie C

Notizia in breve

L’Ostiamare disputerà il prossimo campionato di Serie C allo Stadio Stella Polare di Ostia. La decisione è stata comunicata il 9 luglio 2026, dopo che la squadra ha ottenuto la promozione nel mese di aprile. Lo stadio si trova nella stessa città di origine del club, che ha avuto un ruolo importante nel calcio nazionale. La scelta di giocare in casa si basa sulla disponibilità dell’impianto e sulla volontà di mantenere un legame con la comunità locale.