L’Ostiamare torna in campo | dopo le Serie C punta allo Scudetto della Serie D

L’Ostiamare torna sul campo dopo aver conquistato la promozione in Serie C, un risultato che non si verificava da 35 anni. La squadra ora si prepara a competere per lo Scudetto della Serie D, obiettivo che rappresenta un passo importante nel suo percorso. La stagione si avvia verso le fasi decisive, con i giocatori determinati a portare avanti questa nuova sfida.

Ostia, 6 maggio 2026 – Con il grande orgoglio nel cuore e nell’anima di aver raggiunto un traguardo storico incredibile, con la promozione in Serie C dopo ben 35 anni (leggi qui), l’Ostiamare adesso si gioca lo Scudetto della Serie D. Si delinea allora la Poule uscita in giornata che vede i Gabbiani di Ostia tornare in campo già domenica 10 maggio e ancora in casa all’Anco Marzio. La prima squadra che affronterà sarà quella di Desenzano e si aspetta il bagno di folla sugli spalti. Il Triangolare che si giocherà allora è a tre squadre. Non solo Ostiamare e Desenzano, ma anche il Grosseto. La seconda giornata, del 13 maggio, si delineerà in questo modo: se l’Ostiamare vince la prima partita, tornerà in campo Desenzano che sfiderà il Grosseto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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