Un orologio di famiglia, un vecchio Omega, è stato rubato durante un’aggressione da parte di tre minorenni. La vittima ha spiegato che l’orologio rappresentava un ricordo, mentre i giovani coinvolti lo vedevano come un modo per ottenere soldi facili. La vittima ha affermato che l’aggressione non è stata motivata dall’oggetto stesso, ma rappresentava un pretesto per un gesto più grave compiuto dai ragazzi, che considerano normale un atto di violenza simile.

“ Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. -ha raccontato Quaranta – Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene”: con queste parole Federico Quaranta ha raccontato sui social l’aggressione subita a Milano. Un lungo post che è diventato subito virale, con tanti spunti di riflessione che il conduttore ha spiegato anche a Vanity Fair. Nel post, Quaranta parla di tre ragazzi “divorati dalla rabbia sociale e dalla vendetta” pensando, dice a Vanity, a “una crisi di appartenenza identitaria L’essere umano è un animale sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’orologio che mi hanno rubato era di mio padre. Per me un ricordo, per loro soldi facili. Cosa accade nella vita di tre ragazzi che considerano normale un’aggressione così?”: parla Federico Quaranta

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Federico Quaranta: «Dopo che mi hanno aggredito per un orologio, mi sono chiesto: che società stiamo costruendo? La sicurezza nasce molto prima della pattuglia»Federico Quaranta ha subito un'aggressione per un orologio e ha dichiarato di essere in buone condizioni, considerando la gravità dell'incidente.

Temi più discussi: Federico Quaranta aggredito a Milano, lo sfogo del conduttore; Federico Quaranta aggredito a Milano per un orologio: Quei tre ragazzini divorati da rabbia sociale e vendetta, il mio vecchio Omega era solo un pretesto; Federico Quaranta mette in fuga tre rapinatori a Milano: Questa città sta diventando un inferno dantesco capovolto; Federico Quaranta racconta a Fanpage l'aggressione: Ho reagito d'istinto, volevano l'orologio che fu di mio padre.

Dopo l’aggressione subita a Milano, il conduttore sposta il discorso oltre la cronaca: sicurezza, disuguaglianze, appartenenza e il rischio di una città che cresce lasciando indietro chi non si sente più parte della stessa storia: Una società è povera quando i ra - X x.com

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