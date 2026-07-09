L’orologio che mi hanno rubato era di mio padre Per me un ricordo per loro soldi facili Cosa accade nella vita di tre ragazzi che considerano normale un’aggressione così? | parla Federico Quaranta
Un orologio di famiglia, un vecchio Omega, è stato rubato durante un’aggressione da parte di tre minorenni. La vittima ha spiegato che l’orologio rappresentava un ricordo, mentre i giovani coinvolti lo vedevano come un modo per ottenere soldi facili. La vittima ha affermato che l’aggressione non è stata motivata dall’oggetto stesso, ma rappresentava un pretesto per un gesto più grave compiuto dai ragazzi, che considerano normale un atto di violenza simile.
“ Stanotte ho capito una cosa. Non mi hanno aggredito per un orologio. Quel vecchio Omega di mio padre era soltanto il pretesto. Lo hanno fatto tre ragazzi, giovanissimi. -ha raccontato Quaranta – Per uno zaino. Una valigia. Ho reagito, probabilmente non se lo aspettavano, ho rischiato grosso, è andata bene”: con queste parole Federico Quaranta ha raccontato sui social l’aggressione subita a Milano. Un lungo post che è diventato subito virale, con tanti spunti di riflessione che il conduttore ha spiegato anche a Vanity Fair. Nel post, Quaranta parla di tre ragazzi “divorati dalla rabbia sociale e dalla vendetta” pensando, dice a Vanity, a “una crisi di appartenenza identitaria L’essere umano è un animale sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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