Federico Quaranta ha subito un'aggressione per un orologio e ha dichiarato di essere in buone condizioni, considerando la gravità dell'incidente. Ha riflettuto sulla società attuale, sottolineando che la sicurezza si costruisce molto prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Quaranta ha anche affermato che, a distanza di tempo, si sente fortunato perché le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi.

Come sta, innanzitutto? A mente fredda, che cosa le è rimasto più addosso di quella notte? «Sto bene. E già questo è un privilegio. Poteva andare molto peggio. Soprattutto perché stupidamente ho reagito senza pensare alle possibili conseguenze. Quello che mi è rimasto addosso, però, non è la paura. È una domanda. Che cosa deve accadere nella vita di tre ragazzi perché arrivino a considerare normale accerchiare uno sconosciuto e strappargli tutto ciò che possiede? Quell’Omega era di mio padre. Per me era memoria, affetto, una parte della mia storia. Per loro era semplicemente un oggetto da ricettare. Ed è stato lì che ho capito che il punto non era l’orologio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federico Quaranta: «Dopo che mi hanno aggredito per un orologio, mi sono chiesto: che società stiamo costruendo? La sicurezza nasce molto prima della pattuglia»

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Federico Quaranta aggredito e rapinato: «Ho rischiato grosso, ma la vera sconfitta è della città»

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Federico Quaranta: «Dopo che mi hanno aggredito per un orologio, mi sono chiesto: che società stiamo costruendo? La sicurezza nasce molto prima della pattuglia. Milano non ha perso il senso di comunità, ha iniziato a distribuirlo in modo disuguale»Dopo essere stato aggredito per un orologio, il conduttore ha detto di sentirsi bene, considerando il fatto che poteva andare molto peggio.

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