Federico Quaranta torna sull’aggressione subita a Milano | L’orologio di mio padre per me vale una vita

Federico Quaranta ha ripercorso l’aggressione avvenuta a Milano, descrivendo per la prima volta i dettagli dell’accaduto. Ha riferito che l’orologio di suo padre ha rappresentato un valore molto importante per lui, al punto da considerare quell’oggetto più di una vita. Quaranta ha condiviso anche le sensazioni provate durante e dopo l’aggressione, senza fornire ulteriori elementi sul contesto o sulle responsabilità.

Federico Quaranta è tornato a parlare dell’ aggressione subita a Milano, raccontando per la prima volta nel dettaglio quanto accaduto e soffermandosi soprattutto sulle sensazioni che gli ha lasciato quell’episodio. Il conduttore ha spiegato a Fanpage di essere stato avvicinato da tre giovani che volevano portargli via l’orologio appartenuto a suo padre, un Omega dal grande valore affettivo. Ripercorrendo quei momenti, Quaranta ha raccontato che tutto è avvenuto in pochi istanti nei pressi della stazione di Milano: “Tre ragazzi volevano l’orologio che fu di mio padre. Un Omega che per me valeva il tempo che ha attraversato, non il suo prezzo. Hanno cercato di strapparmelo e volevano anche le mie borse. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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