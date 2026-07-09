Lorenzo potrà sottoporsi al secondo intervento chirurgico, che mira a migliorare la sua capacità di camminare. La famiglia ha annunciato la notizia sui social, accompagnando il messaggio con un’immagine di un cuore e ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto il percorso. La comunicazione sottolinea la disponibilità del giovane a iniziare la fase successiva del trattamento.

"Un grazie immenso a tutti voi: Lorenzo è pronto a partire". Con queste parole, accompagnate dall’immagine di un cuore, la famiglia del giovane valdarnese ha annunciato sui social che il ragazzo potrà affrontare il secondo intervento chirurgico, un passaggio fondamentale del percorso che gli consentirà di migliorare la deambulazione. Per Lorenzo, oggi quattordicenne, si apre così una nuova e importante tappa di una battaglia iniziata fin dalla prima infanzia contro la leucemia mieloide giovanile. La malattia, pur superata, ha lasciato pesanti conseguenze agli arti inferiori, causando deformità che negli anni hanno reso necessari numerosi interventi chirurgici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lorenzo potrà operarsi: "Grazie"

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Lorenzo se FUE de la CASA!

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