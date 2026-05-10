Highlights Musetti-Cerundolo | Lorenzo trionfa grazie a un errore dell' avversario Fiorello non ci crede!

Lorenzo Musetti ha vinto una partita contro Francisco Cerundolo, approfittando di un errore dell'avversario. Nonostante non fosse al massimo della forma fisica, Musetti ha concluso il match con successo. Durante la premiazione, le telecamere hanno inquadrato Fiorello, che ha sorriso e mostrato sorpresa per il risultato. La partita ha attirato l'attenzione di alcuni spettatori e media presenti sul campo.

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Lorenzo Musetti ha battuto Francisco Cerundolo nonostante la sua condizione fisica non fosse ottimale: al momento del trionfo, le telecamere hanno inquadrato Fiorello, che resta senza parole e sorride per il successo dell'italiano: guarda il video.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Musetti-Cerundolo: Lorenzo trionfa grazie a un errore dell'avversario, Fiorello non ci crede! ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Francisco Cerundolo, Roma 10-05-2026Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si giocheranno l’accesso alla seconda settimana degli Internazionali d’Italia nel pomeriggio di domenica,... Definito l’avversario di Lorenzo Musetti a Roma: diversi i precedentiLa difesa dello splendido cammino dello scorso anno, semifinale persa con il futuro vincitore del titolo Carlos Alcaraz, inizia dal confronto con una... Argomenti più discussi: VIDEO. Musetti Mpetshi Perricard: highlights Atp Roma; Musetti disinnesca Mpetshi Perricard e va al 3° turno, avanza anche Darderi; Internazionali, il programma di oggi: Musetti-Cerundolo dopo pranzo. E la serata è tutta azzurra; Musetti-Cerundolo oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv.