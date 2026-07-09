Un giovane di 20 anni è stato accusato di aver ucciso la madre a Sanremo. La donna, di 58 anni, è stata trovata morta nella casa di vacanza, dove si trovava con il figlio nei giorni precedenti. Il ragazzo ha negato ogni coinvolgimento e ha spiegato i graffi sul corpo come morsi di insetto. Sono stati sequestrati tablet e documenti per approfondire le indagini.

Milano, 9 luglio 2026 – Nega tutto Filippo Oldani, 20 anni, accusato di avere ucciso la madre Lorella Capano, di 58, trovata assassinata lunedì sera a Sanremo nella “casa di vacanza“, il luogo che madre e figlio avevano raggiunto insieme nei giorni precedenti da Cusago, il paese alle porte di Milano in cui risiedono. La possibile violenta lite. Il giovane, ora in carcere a Sanremo per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, non avrebbe saputo giustificare la presenza di graffi sul petto e avrebbe attribuito a “morsi di insetto” i segni sulle braccia. Particolari non trascurabili, che gli inquirenti ritengono invece prova di una violenta lite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lorella Capano uccisa a Sanremo, il figlio nega ogni responsabilità: “I graffi sul corpo? Morsi di insetto”. Sequestrati tablet e documenti

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Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

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