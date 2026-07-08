Sanremo Lorella Capano uccisa dal figlio nella casa al mare | Un delitto efferato
Un ragazzo di 20 anni, studente universitario, ha ucciso la madre nella casa al mare. La vittima è stata trovata senza vita in condizioni ritenute molto violente. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere a Sanremo. La polizia ha confermato che si tratta di un delitto di grave violenza. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità dell’omicidio.
Milano – E' stato trasferito in carcere a Sanremo Filippo Oldan i, lo studente di 20 anni, iscritto alla facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, indagato per omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela per aver ucciso, nella loro c asa delle vacanze in via Hope a Sanremo la madre Lorella Capano, 58 anni, milanese. Il depistaggio. Il giovane, definito da chi lo conosceva "un ragazzo fragile", secondo gli investigatori è l'autore di un "efferato delitto": avrebbe strangolato la madre, per poi uscire di casa probabilmente passando dal balcone, dopo aver chiuso la porta dell'appartamento dall'interno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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