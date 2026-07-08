Sanremo Lorella Capano uccisa dal figlio nella casa al mare | Un delitto efferato

Notizia in breve

Un ragazzo di 20 anni, studente universitario, ha ucciso la madre nella casa al mare. La vittima è stata trovata senza vita in condizioni ritenute molto violente. Il giovane è stato arrestato e trasferito in carcere a Sanremo. La polizia ha confermato che si tratta di un delitto di grave violenza. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità dell’omicidio.