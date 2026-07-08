Lorella Capano uccisa in casa a Sanremo il figlio 20enne nega le accuse | Le ferite sono morsi di insetti'

Notizia in breve

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo. Il figlio di 20 anni, interrogato, ha negato le accuse, affermando che le ferite e i graffi sul suo corpo sono causati da punture di insetti. La polizia sta indagando sulla causa del decesso e sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna. La versione del ragazzo è al momento al vaglio degli inquirenti.