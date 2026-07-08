Lorella Capano uccisa in casa a Sanremo il figlio 20enne nega le accuse | Le ferite sono morsi di insetti'

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Sanremo. Il figlio di 20 anni, interrogato, ha negato le accuse, affermando che le ferite e i graffi sul suo corpo sono causati da punture di insetti. La polizia sta indagando sulla causa del decesso e sulle circostanze che hanno portato alla morte della donna. La versione del ragazzo è al momento al vaglio degli inquirenti.

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Interpellato sulle diverse ferite e sui graffi che presenta su varie parti del corpo, Filippo Oldani ha sostenuto che si tratta di punture di insetti che non avrebbero nulla a che fare con la morte della madre Lorella Capano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Uccisa a Sanremo, fermato il figlio 20enne - Vita in diretta 08/07/2026

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