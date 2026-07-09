L’orecchio assoluto

Da internazionale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anubi Lussurgiu D’Avossa, noto per il suo orecchio assoluto nel movimento della Pantera, ha attribuito le sue capacità a un rigoroso digiuno televisivo durante l’infanzia e a una vitalità che sembrava superare i limiti umani.

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Anubi Lussurgiu D’Avossa fu l’orecchio assoluto del movimento della Pantera. Merito, forse, di un severo digiuno televisivo nell’infanzia, e di una vitalità che pareva eccedere i limiti dell’umano. La sua morte inaspettata – prematura e arrivata a un corpo che tutti ritenevamo disobbediente anche alle leggi della natura – ha riacceso l’amarcord di una stagione di spiccata intelligenza comunicativa. Nel 1990 Michele Santoro si collegò in diretta con la Sapienza e l’università di Palermo, fino ad allora ignorate dai tg. A rivedere oggi quegli spezzoni in rete colpisce l’eloquio asciutto degli studenti, il senso politico condensato in poche... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Lorecchio assoluto, introduzione

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