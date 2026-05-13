Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un momento che ha attirato l’attenzione dei presenti. Todaro si è avvicinato a Ilary Blasi e le ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Il gesto è stato rapido e ha lasciato i presenti senza parole, alimentando domande tra il pubblico e i partecipanti circa il contenuto del messaggio. La scena si è svolta in modo discreto, ma ha suscitato grande interesse.

Nella Casa del Grande Fratello Vip a volte basta un gesto rapido, quasi rubato alla diretta, per far esplodere la curiosità. È successo ieri sera, durante la puntata che ha portato alla proclamazione del terzo finalista scelto dai telespettatori: in studio, accanto ad Adriana Volpe e Lucia Ilardo, è tornato anche Raimondo Todaro, chiamato a comunicare l’esito del televoto. Alla fine a conquistare il posto in finale è stata Lucia Ilardo. Ma a tenere banco, più del verdetto, è stato un dettaglio: nel salutare Ilary Blasi, Todaro si è avvicinato al suo orecchio e le ha sussurrato qualcosa. In diretta non si è sentito nulla e, nel giro di pochi minuti, le ipotesi hanno iniziato a correre.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non è possibile”. Cosa sussurra Todaro all’orecchio di Ilary Blasi

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