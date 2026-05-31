Kvaratskhelia ha vinto il premio UEFA Champions League Player of the Season. La sua stagione si è conclusa con la vittoria con il PSG. Durante l'annata, ha registrato numeri notevoli e si è distinto come uno dei giocatori più influenti del torneo. La sua prestazione complessiva gli ha valso il riconoscimento ufficiale. Il premio conferma il suo ruolo di top player nel corso della competizione europea.

Kvaratskhelia è stato eletto UEFA Champions League Player of the Season dopo il successo con il Psg: come è andata la sua annata. Il talento cristallino di Khvicha Kvaratskhelia continua a brillare senza sosta nel firmamento del calcio europeo. L’attaccante georgiano è stato ufficialmente nominato UEFA Champions League Player of the Season, un riconoscimento prestigioso che certifica il suo dominio assoluto nell’ultima edizione del massimo torneo continentale. Dopo aver incantato l’Italia, l’esterno offensivo ha definitivamente conquistato l’Europa calcistica con la maglia del Paris Saint-Germain, dimostrandosi un vero e proprio fattore determinante per i successi del club transalpino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kvaratskhelia eletto UEFA Champions League Player of the Season: trionfo assoluto con il PSG e numeri da top player assoluto per il georgiano!

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