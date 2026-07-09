Le opposizioni sono presenti ma presentano limiti evidenti, risultando incomplete, prive di coordinamento e con ritardi nell’organizzazione. A circa nove mesi dalle prossime elezioni, il quadro politico si definisce con due principali schieramenti che puntano a superare il 42% per ottenere il premio di maggioranza. Tre gruppi minori si candidano invece a evitare questa soglia, senza riuscire a proporre un’alternativa compatta.

Roma, 9 luglio 2026 – L’offerta politica verso le elezioni che con tutta probabilità si svolgeranno tra nove mesi si sta chiarendo. Si tratta di due offerte principali, ognuna delle quali punta a superare la soglia del 42% per il premio e di tre gruppi minori che mirano a evitare tale esito. Di questi ultimi non è ancora chiaro chi sarà chiamato all’estrema sinistra a guidare un raggruppamento sedicente pacifista e sostanzialmente filorusso, mentre all’estremo opposto è già attivo Vannacci, con un’analoga caratterizzazione e una critica generale all’attuale maggioranza di essersi limitata a una sostanziale manutenzione. Ultimo dei piccoli quello centrista, il più convinto di poter essere decisivo dopo il voto, anche se sin qui i sondaggi assegnano tale ruolo a Vannacci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’opposizione c’è, ma ha tanti limiti. Incompleta, acefala e ritardataria

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