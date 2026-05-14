Regno Unito record rinnovabili ma la transizione resta incompleta

Nel settembre 2025, il Regno Unito ha registrato un episodio in cui per alcune ore consecutive ha soddisfatto tutto il fabbisogno elettrico nazionale esclusivamente con fonti a basse emissioni. Si tratta di un record che testimonia il progresso delle energie rinnovabili nel paese. Tuttavia, nonostante questo risultato, la transizione energetica resta ancora incompleta, con molte sfide da affrontare per aumentare la quota di rinnovabili nella produzione complessiva di energia.

C’è un momento, breve ma significativo, che racconta più di molti numeri. Nel settembre 2025, per alcune ore consecutive, il Regno Unito è riuscito a coprire l’intero fabbisogno elettrico nazionale utilizzando esclusivamente fonti a basse emissioni. Un traguardo simbolico, destinato a restare.🔗 Leggi su Today.it

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