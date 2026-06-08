Il Potato Bed, una tendenza di TikTok, sta attirando molta attenzione tra gli utenti. Si tratta di una coperta con una struttura a nido progettata per migliorare il sonno e ridurre l’insonnia. La sua popolarità cresce rapidamente sulla piattaforma, con molti che ne segnalano benefici, mentre altri evidenziano possibili controindicazioni. Non ci sono ancora studi ufficiali che ne confermino l’efficacia o la sicurezza. La tendenza si diffonde tra chi cerca soluzioni alternative al riposo.

L ’ultimissima trovata da TikTok in fatto di sonno? Il Potato Bed. Un nome un po’ ridicolo, va detto, che però vuole rispondere a un’esigenza diffusa: quella dell’insonnia. Il letto-nido infatti nasce per attenuare l’ansia serale e notturna, che porta alla mancanza di sonno, e per rilassare il corpo e dormire sonni più tranquilli. I “ma” dietro a questo trend da milioni di visualizzazioni sono però diversi. Dormire bene non è (solo) questione di ore: la svolta scientifica sulla regolarità del sonno X Leggi anche › Sonno dei bambini: l’approccio gentile che aiuta davvero mamma e papà Potato Bed, da TikTok il letto per combattere l’insonnia. Negli ultimi mesi la tendenza su TikTok ha macinato sempre più like, arrivando a quasi 17 milioni di apprezzamenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Chiamato anche "a nido", il Potato Bed sta spopolando su TikTok. Ma ha tanti pro e anche tanti contro

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AI DramaShe Was a Nobody With a Baby Bump.Then the Richest Family in the City Made Her Their Queen

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