lo shoe anni luce apre il bct festival al teatro romano di benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Al “Bct-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione” di Benevento al Teatro Romano, giovedì 9 luglio, alle ore 21,30, l’Asd “Solo Danza” di Venticano, diretta dalla maestra Mirella Limotta, allestisce lo spettacolo “Anni Luce”, nell’ambito dell’evento inaugurale della manifestazione. Lola Ponce sarà la protagonista dello show che andrà in scena nella suggestiva cornice beneventana, dando ufficialmente il via a uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate sannita. Lo spettacolo “Anni Luce”, diretto da Antonio Frascadore, prodotto da “BCT produzione” e “88 Miglia Produzione”, accompagnerà il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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