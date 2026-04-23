‘Anni Luce’ con Lola Ponce apre il BCT10 | al Teatro Romano un viaggio negli anni ’80 e ’90

Benevento si appresta a ospitare “Anni Luce”, uno spettacolo musicale ideato e diretto da Antonio Frascadore. L’evento, che apre il BCT10 al Teatro Romano, vede il ritorno in Italia di Lola Ponce, artista nota per le sue esibizioni. Lo show ripercorre gli anni ’80 e ’90, proponendo un viaggio musicale su quei decenni. La serata, prevista tra pochi giorni, coinvolgerà il pubblico in un’esperienza dal vivo ricca di musica e ricordi.

Tempo di lettura: 3 minuti Benevento si prepara ad accogliere “ Anni Luce ”, il nuovo grande concert show ideato e diretto da Antonio Frascadore, che segna l’atteso ritorno in Italia di Lola Ponce. Un viaggio emozionale che attraversa due decenni fondamentali per l’immaginario collettivo: gli anni ‘80 e ‘90. Lo spettacolo, nella serata del 9 luglio, rappresenta l’evento di preapertura della decima edizione del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione, che si svolgerà nel centro storico della città dal 9 al 14 luglio 2026. Uno spettacolo dal vivo che unisce musica, teatro e memoria, celebrando il mondo del cinema e della televisione attraverso alcune delle colonne sonore più iconiche di sempre.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Anni Luce’ con Lola Ponce apre il BCT10: al Teatro Romano un viaggio negli anni ’80 e ’90 Notizie correlate Il viaggio negli anni ’90 con Alexia . Torno a Sanremo per mia mammaIl 26 marzo Alexia torna a scatenare al Fabrique lo spirito anni ’90 delle sue hit col juke box generazionale di “The Party – Back to the... Leggi anche: Il glamour anni ’80 e ’90? Lontano anni luce. Oggi ogni riflesso è HD, ogni curva studiata, come il trend dei capelli a onde da replicare subito a proprio piacere