A Concorezzo si forma un secondo gruppo di Controllo del Vicinato, parte di un piano di sicurezza estivo. L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nella sorveglianza, integrando le attività di pattugliamento della polizia locale. L’iniziativa si affianca al primo gruppo già attivo, rafforzando la presenza di gruppi di cittadini che monitorano il territorio. Nessuna informazione su numeri o modalità di adesione, solo l’avvio di questa nuova iniziativa di controllo.

Nasce il secondo gruppo di Controllo del Vicinato a Concorezzo, tassello centrale di un piano di sicurezza estivo che punta a unire la partecipazione dei cittadini a un potenziamento strutturale dei pattugliamenti della polizia locale. La nuova rete di monitoraggio coprirà il quadrilatero compreso tra le vie De Gasperi, Papa Giovanni XXIII, Grandi e Mattei, dove quattordici residenti hanno già aderito formalmente per presidiare la propria zona contro la microcriminalità, dando seguito al percorso avviato nel 2022 con il protocollo promosso dalla Prefettura. Il sistema si fonda sulla sorveglianza passiva e sulla collaborazione tra vicini di casa: i partecipanti presteranno attenzione a movimenti sospetti o situazioni anomale nel rione, segnalandole a un referente tramite una chat WhatsApp dedicata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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L’occhio del vicino. Nasce un altro gruppo di sorveglianti ’amici’Il piano di sicurezza estivo punta sulla partecipazione dei cittadini. Al loro fianco il potenziamento strutturale dei pattugliamenti della polizia locale. ilgiorno.it