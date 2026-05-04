Addio a Ignazio Frongia | scompare il fondatore del gruppo Vicino a te

È deceduto Ignazio Frongia, fondatore del gruppo Vicino a te. Nato come un piccolo negozio di piazza, nel tempo è cresciuto fino a diventare un’impresa di dimensioni più ampie. Attualmente, il gruppo impiega circa 170 persone, e non è ancora chiaro chi assumerà la guida dell’azienda per garantire la continuità del lavoro. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i dipendenti e gli addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un piccolo negozio di piazza a diventare un impero?. Chi guiderà ora il gruppo per proteggere i 170 posti di lavoro?. Perché il modello di business di Frongia è diverso dalla grande distribuzione?. Quali segreti hanno permesso di mantenere il legame con il territorio?.? In Breve L'attività conta 13 punti vendita e 170 dipendenti tra diretti e affiliati.. La gestione attuale spetta ai figli Marco, Fabio e Diana Frongia.. Il marchio opera tra Oristano, Sassarese, Nuorese, Cagliaritano e Sud Sardegna.. L'impresa è nata nel 1975 con la moglie Maria in piazza Sant’Efisio.. Oristano piange Ignazio Frongia, l’imprenditore che nel 1975 trasformò un piccolo negozio in piazza Sant’Efisio in un pilastro della grande distribuzione alimentare sarda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio a Ignazio Frongia: scompare il fondatore del gruppo Vicino a te Notizie correlate Addio a Paki Canzi, leader e co-fondatore del gruppo "I Nuovi Angeli"Si è spento nella giornata di oggi – domenica 15 marzo – il cantante italiano Pasquale Canzi, meglio conosciuto come Paki. “Addio anche a te”: lutto nella musica, scompare proprio luiUna notizia che lascia il segno e scuote il mondo della musica: se ne va un artista capace di attraversare decenni, mode e generazioni, restando...