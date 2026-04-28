Il Napoli si prepara alla fase conclusiva della stagione con alcune novità tra i giocatori. Antonio Conte ha di nuovo a disposizione Di Lorenzo, che si avvicina al rientro dopo un periodo di assenza. Nel frattempo, si fa attenzione anche a Vergara, che potrebbe avere un ruolo più rilevante nelle prossime partite. La squadra si concentra sugli ultimi impegni prima della fine del campionato.

Il Napoli si avvicina al finale di stagione con una notizia importante: Antonio Conte sta recuperando, uno dopo l’altro, diversi uomini chiave. Dopo il ritorno di Rrahmani e con Di Lorenzo ormai vicino al rientro, il prossimo nome da monitorare è quello di Vergara. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il capitano azzurro punta a tornare almeno tra i convocati già per la prossima gara. Saranno giorni decisivi per capire se le sue condizioni consentiranno il via libera definitivo. Il suo recupero viene considerato molto importante, soprattutto perché in questi mesi la sua assenza si è fatta sentire in modo pesante dentro gli equilibri difensivi della squadra.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte ritrova i suoi: Di Lorenzo vicino, occhio a Vergara

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