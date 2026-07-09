Dal 5 al 15 agosto si terrà la 79esima edizione del Locarno Film Festival, che presenterà un programma dedicato a cinema d’autore, scoperte di nuovi talenti e grandi omaggi cinematografici. La manifestazione si svolgerà in diverse location della città, con proiezioni di film, incontri e eventi speciali. La selezione include pellicole di autori affermati e opere di registi emergenti, senza specificare i titoli.

Il Locarno Film Festival si prepara a tornare dal 5 al 15 agosto con una 79esima edizione che mette insieme cinema d’autore, ricerca e attenzione ai nuovi talenti. A presentarla è stato il direttore artistico Giona A. Nazzaro, che ha definito il cinema un "laboratorio di speranza", sintetizzando così lo spirito di una selezione che guarda al presente senza rinunciare alla memoria della grande storia dello schermo. Locarno Film Festival 2026, la 79esima edizione a Piazza Grande: il programma Nella cornice di Piazza Grande, cuore simbolico della manifestazione a Locarno, l’apertura sarà affidata a "The Green Eyes" di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Locarno Film Festival 2026, la 79esima edizione punta su autori, nuove scoperte e grandi omaggi del cinema: ecco il programma

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