Lo zio di Brooklyn 1995 | l’esordio folgorante di Daniele Ciprì e Franco Maresco restaurato per Venice Classics 2026

Da spettacolo.periodicodaily.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Scheda del film. Titolo: Lo zio di Brooklyn Anno: 1995 Regia: Daniele Ciprì, Franco Maresco Genere: Commedia nera, grottesco, dramma surreale Durata: 98 minuti Paese: Italia Lingua: Italiano (con inflessioni dialettali siciliane) Produzione: Filmauro Sceneggiatura: Daniele Ciprì, Franco Maresco Fotografia: Daniele Ciprì Montaggio: Daniele Ciprì, Franco Maresco Interpreti principali: Carmelo Bene, Tony Sperandeo, Pietro Giordano, Natale Lauricella, Enzo Castagna. Il film segna anche la presenza straordinaria di Carmelo Bene, figura centrale del teatro e del cinema d’avanguardia italiano. La trama. In una Palermo degradata, sospesa tra realtà... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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