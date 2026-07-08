Mario Adinolfi, 55 anni, romano, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata in relazione a un sistema di scommesse. È noto sia per la sua attività politica, tra cui le primarie del Partito Democratico e il coinvolgimento nel movimento del Popolo della Famiglia, sia per la carriera come giocatore di poker. La vicenda giudiziaria riguarda presunte irregolarità nelle scommesse.

Mario Adinolfi, 55 anni, romano, è ai domiciliari da questa mattina con l’accusa di truffa aggravata legata a un sistema di scommesse. Il politico e giornalista è un volto noto nel mondo del gioco d’azzardo: nel suo “ Mario Adinolfi Italian blog ” racconta il suo percorso di giocatore professionista di poker, diventando uno dei giocatori italiani più noti del circuito internazionale e dichiarando ingenti guadagni provenienti da questa attività nel corso degli anni. È stato il primo italiano a raggiungere un tavolo finale del World Poker Tour, conquistando risultati di rilievo tra il 2009 e il 2011. Ma il politico e giornalista è conosciuto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle primarie del Pd al Popolo della Famiglia e la carriera parallela da giocatore di poker: chi è Mario Adinolfi | il ritratto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a CoronaMario Adinolfi, noto per il suo coinvolgimento nelle primarie del Partito Democratico e per aver praticato poker a livello professionale, ha avuto...

Chi è Mario Adinolfi, dalle primarie del Pd al poker da professionista. La guerra con Mediaset dall’Isola dei famosi a Corona – Il videoMario Adinolfi, noto per aver partecipato alle primarie del Pd e aver avuto una carriera politica, ha anche una lunga passione per il poker e le...

Temi più discussi: Il poker, la religione e l’Isola dei Famosi: la vita al limite di Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. Con la scommessa collettiva buco da quasi 5 milioni di euro; Mario Adinolfi arrestato, chi è il difensore della famiglia con la passione del poker; Fine vita, dispositivo per suicidio assistito è replicabile | Caso Cnr al Senato: Ora legge in Aula.

Serve uno ‘straniero’ come me. Il Pd bloccato dalle correntiTra i candidati sindaci, com’è noto, c’è anche Mario Adinolfi, il presidente nazionale del Popolo della Famiglia, che anche ieri ha detto la sua.Ha scelto di citare Madonna che silenzio c’è stasera, ... lanazione.it

Martina: questo popolo del PD fa bene al PaeseIl vincitore delle primarie del PD, Matteo Renzi, intervendo al Nazareno commentando il risultato:Nelle primarie del Pd c’è sangue vivo, storie in carne e ossa che lo rendono una comunità ... affaritaliani.it