Il libro di Michele Mari ha vinto il Premio Strega, dopo un dibattito pubblico che ha coinvolto le dichiarazioni dello scrittore milanese su Michela Murgia. Le polemiche sono nate in seguito alle sue affermazioni, che hanno suscitato reazioni contrastanti. L'assegnazione del premio è avvenuta senza ulteriori contestazioni ufficiali. La decisione della giuria è stata comunicata durante la cerimonia di premiazione.

Il libro di Michele Mari conquista il Premio Strega dopo le polemiche generate dalle parole che lo scrittore milanese avrebbe pronunciato su Michela Murgia e lo scontro che si è generato. "I convitati di pietra" (Einaudi) ha vinto l'ottantesima edizione celebrata per l'occasione di questo speciale anniversario al Campidoglio di Roma. Mari un mese e mezzo prima aveva fatto suo lo Strega Giovani. Il romanzo ha ottenuto 190 voti, più di Matteo Nucci con "Platone. Una storia d'amore" (Feltrinelli), 152 voti; di Bianca Pitzorno con "La sonnambula" (Bompiani), 84 voti; di Alcide Pierantozzi con "Lo sbilico" (Einaudi), 78 voti; di Teresa Ciabatti con "Donnaregina" (Mondadori), 75 voti; e di Elena Rui, "Vedove di Camus" (L'orma), 64 voti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo Strega va a Mari, "I convitati di pietra" vince dopo le polemiche su Murgia

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