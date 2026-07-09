Lo scrittore milanese ha vinto l’ottantesima edizione del Premio Strega 2026 e ha annunciato un tour di incontri. La premiazione si è svolta a Roma, nella Piazza del Campidoglio, e si è conclusa poche ore fa. La vittoria segue la tradizione annuale del riconoscimento letterario più importante in Italia. Ora l’autore sarà presente in diverse città italiane per presentare il suo libro ai lettori.

L a magia si è ripetuta anche quest’anno, stavolta a Roma nella suggestiva Piazza del Campidoglio, dove si è conclusa da poche ore la cerimonia di premiazione dell’ ottantesima edizione del Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario italiano. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › Premio Strega 2026, vince Michele Mari con “I convitati di pietra”, e le polemiche sono alle spalle Al termine dello scrutinio, il verdetto ha premiato Michele Mari: con 190 voti, lo scrittore si è aggiudicato la vittoria grazie a I convitati di pietra (Einaudi), il romanzo che nelle scorse settimane aveva già conquistato il Premio Strega Giovani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Lo scrittore milanese Michele Mari stravince l'ottantesima edizione del Premio Strega 2026 e ora parte in tour. Ecco dove incontrarlo

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