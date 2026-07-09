ll chitarrista bill frisell in concerto

Notizia in breve

Il 9 luglio 2026, si è tenuto un concerto con il chitarrista Bill Frisell. Durante l’evento, la sua chitarra ha prodotto un fraseggio limpido, accompagnato dal suono caldo di un sassofono che si inseriva tra le note. La musica è stata completata da un passo discreto di un altro musicista, creando un’atmosfera intima e raffinata. L’esibizione ha coinvolto il pubblico con un mix di strumenti acustici e sonorità delicate.