ll chitarrista Bill Frisell in concerto
Il 9 luglio 2026, si è tenuto un concerto con il chitarrista Bill Frisell. Durante l’evento, la sua chitarra ha prodotto un fraseggio limpido, accompagnato dal suono caldo di un sassofono che si inseriva tra le note. La musica è stata completata da un passo discreto di un altro musicista, creando un’atmosfera intima e raffinata. L’esibizione ha coinvolto il pubblico con un mix di strumenti acustici e sonorità delicate.
Arezzo, 9 luglio 2026 – Un fraseggio limpido di una chitarra, il fiato caldo di un sassofono che si insinua tra le note, il passo discreto di un contrabbasso che scandisce il respiro della sera: sono le sonorità che scandiranno l’edizione 2026 di Valdarno Jazz Estate, la rassegna che restituisce - dal 10 luglio al 6 agosto - alle piazze e agli spazi all’aperto del territorio la voce più autentica del jazz. L’appuntamento si dipana tra San Giovanni, Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, in un calendario di 5 appuntamenti che intreccia nomi di risonanza internazionale e voci del panorama toscano, tra presentazioni discografiche, sodalizi consolidati e progetti inediti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Logik - Twenty Years | Bill Frisell
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