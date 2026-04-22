Mike Stern sul palco del Real Teatro Santa Cecilia il chitarrista in concerto con un quintetto di altissimo livello

Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia, un noto chitarrista si esibisce con un quintetto di musicisti di grande esperienza. Nato a Boston e cresciuto a Washington, è riconosciuto come uno dei protagonisti della musica moderna per chitarra. La serata vede l'artista portare sul palco un repertorio che mette in mostra le sue capacità tecniche e compositive, accompagnato da un gruppo di musicisti di alta qualità.

Nato a Boston, cresciuto a Washington, Mike Stern è un protagonista della storia chitarristica moderna. Salito alla fama internazionale per la sua partecipazione alla band di Miles Davis negli anni Ottanta, intraprende poi una ricca carriera solistica, con una quindicina di album in studio e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La regina dello swing a Palermo: Gunhild Carling sul palco del Real Teatro Santa CeciliaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Trombettista,... Fabrizio Bosso in concerto con Spiritual Trio: il trombettista di fama internazionale al Real Teatro Santa CeciliaLa Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group presenta un nuovo, imperdibile appuntamento della Stagione Brass Extra Series – Musiche del... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mike Stern: le foto del concerto al Druso di Bergamo; MIKE STERN BAND, CORNOLTIS: questa settimana due eventi al Druso di Bergamo; Mike Stern, artista elettrico al Circolo Arci; Il 25 aprile si apre il CultureFestival. I giganti del jazz a Corinaldo: il primo agosto sul palco Mike Stern, uno dei più grandi esponenti della chitarra jazz-fusionParata di stelle per l’edizione numero 26 di Corinaldo Jazz. Il festival organizzato dal Comune di Corinaldo e dall’Associazione Culturale Round Jazz in uno dei borghi più belli d’Italia sarà dedicata ... corriereadriatico.it Al Druso, Mike Stern porta un live che va dritto alla sostanza: niente contorno, solo musica suonata bene e tanto spazio all’improvvisazione. #MikeStern - facebook.com facebook