il chitarrista bill frisell in concerto

Notizia in breve

Durante il concerto, si è ascoltato un fraseggio limpido di chitarra, accompagnato dal fiato caldo di un sassofono e dal ritmo discreto di un contrabbasso. La musica ha attraversato le diverse sezioni del palco, con strumenti che si sovrapponevano e si integravano in modo naturale. La performance si è svolta senza interruzioni, con il pubblico immerso nelle sonorità.