Il chitarrista Bill Frisell in concerto
Durante il concerto, si è ascoltato un fraseggio limpido di chitarra, accompagnato dal fiato caldo di un sassofono e dal ritmo discreto di un contrabbasso. La musica ha attraversato le diverse sezioni del palco, con strumenti che si sovrapponevano e si integravano in modo naturale. La performance si è svolta senza interruzioni, con il pubblico immerso nelle sonorità.
Il fraseggio limpido di una chitarra, il fiato caldo di un sassofono che si insinua tra le note, il passo discreto di un contrabbasso che scandisce il respiro della sera: sono le sonorità che scandiranno l’edizione 2026 di Valdarno Jazz Estate, la rassegna che restituisce - dal 10 luglio al 6 agosto - alle piazze e agli spazi all’aperto del territorio la voce più autentica del jazz. L’appuntamento si dipana tra San Giovanni, Terranuova Bracciolini e Loro Ciuffenna, in un calendario di 5 appuntamenti che intreccia nomi di risonanza internazionale e voci del panorama toscano, tra presentazioni discografiche, sodalizi consolidati e progetti inediti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
JIM HALL - BILL FRISELL - ITALY 1995
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