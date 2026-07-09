Oggi, nella tappa del Tour de France 2026, si è conclusa la salita del Col d’Aspin e tra poco si affronterà il Tourmalet. Martinez e Paret-Peintre hanno guadagnato circa 10 secondi sul gruppo principale. La corsa continua con i ciclisti pronti a sfidarsi sul prossimo passo di montagna. La classifica generale mostra ancora una lotta aperta tra i favoriti, mentre l’evento segue in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.31 Martinez e Paret-Peintre hanno guadagnato 10? sul plotone principale. Vedremo se insisteranno nei 20 km di discesa che precedono il Tourmalet! 15.30 Volata brutale. Martinez ha preceduto di un soffio Paret-Peintre al GPM di prima categoria del Col d’Aspin. 15.29 Lenny Martinez attacca e va a riprendere Paret-Peintre. 15.28 Per ora tiene bene la maglia gialla Traeen, mentre Quinn e Vacek, secondo e terzo della classifica generale, hanno già perso contatto. 15.27 Un km al GPM. Paret-Peintra ha guadagnato solo 4?, ma il suo obiettivo sono i punti per la classifica degli scalatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: termina il Col d’Aspin, tra poco il Tourmalet!

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