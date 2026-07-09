LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | O’Connor in fuga solitaria quando inizia il Col d’Aspin

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha preso il comando in fuga solitaria mentre si affrontava il Col d’Aspin. La salita, lunga 12 chilometri con una pendenza media del 6,5%, ha segnato un momento chiave della corsa. La fuga si è verificata all’inizio della salita, con il ciclista che ha mantenuto il vantaggio sui inseguitori durante tutto il tratto. La corsa continua con altri passaggi impegnativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:04 12 chilometri con pendenza media del 6.5% per questa storica salita. 15:02 Inizia il Col d’Aspin, grande classico dei Pirenei. 14:59 Tensione in gruppo con le squadre che vogliono iniziare la salita nella migliore posizione possibile per i propri capitani. 14:56 Un minuto e 20 secondi di margine per Ben O’Connor a poche centinaia di metri dalle prime rampe del Col d’Aspin. 14:53 Si sta ben disimpegnando anche l’Uno-X-Mobility, squadra della maglia gialla Traeen. Il leader della classifica generale dovrà chiaramente difendersi nelle prossime durissime due salite. 🔗 Leggi su Oasport.it

live tour de france 2026 tappa di oggi in diretta o8217connor in fuga solitaria quando inizia il col d8217aspin
© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: O’Connor in fuga solitaria quando inizia il Col d’Aspin
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti

Video Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Poga?ar? Percorso e favoriti

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: O’Connor in fuga solitaria a 100 km dall’arrivo

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga solitaria di Veistroffer, ma il gruppo controllaDurante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un corridore ha lanciato una fuga solitaria.

Temi più discussi: Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quarta Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stavolta niente regali! Pogacar stacca tutti e si prende anche la maglia gialla!; Tour de France 2026 · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 12 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col d’Aspin, si stacca AyusoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:18 Tappa durissima, e siamo ancora lontani da Col d'Aspin e ... oasport.it

tour de france live tour de franceLIVE Tour de France, sesta tappa: O'Connor in fuga sul Col d'AspinDa Pau a Gavarnie-Gedre il Col D'Aspis prima del Tourmalet e la salita finale per un totale complessivo di 4100 m e di 186 km ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web