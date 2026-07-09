LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | O’Connor in fuga solitaria quando inizia il Col d’Aspin
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha preso il comando in fuga solitaria mentre si affrontava il Col d’Aspin. La salita, lunga 12 chilometri con una pendenza media del 6,5%, ha segnato un momento chiave della corsa. La fuga si è verificata all’inizio della salita, con il ciclista che ha mantenuto il vantaggio sui inseguitori durante tutto il tratto. La corsa continua con altri passaggi impegnativi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:04 12 chilometri con pendenza media del 6.5% per questa storica salita. 15:02 Inizia il Col d’Aspin, grande classico dei Pirenei. 14:59 Tensione in gruppo con le squadre che vogliono iniziare la salita nella migliore posizione possibile per i propri capitani. 14:56 Un minuto e 20 secondi di margine per Ben O’Connor a poche centinaia di metri dalle prime rampe del Col d’Aspin. 14:53 Si sta ben disimpegnando anche l’Uno-X-Mobility, squadra della maglia gialla Traeen. Il leader della classifica generale dovrà chiaramente difendersi nelle prossime durissime due salite. 🔗 Leggi su Oasport.it
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