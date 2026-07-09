LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | O’Connor in fuga solitaria quando inizia il Col d’Aspin

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, un ciclista ha preso il comando in fuga solitaria mentre si affrontava il Col d’Aspin. La salita, lunga 12 chilometri con una pendenza media del 6,5%, ha segnato un momento chiave della corsa. La fuga si è verificata all’inizio della salita, con il ciclista che ha mantenuto il vantaggio sui inseguitori durante tutto il tratto. La corsa continua con altri passaggi impegnativi.