LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha attaccato in modo deciso, staccando il rivale principale e allungando sulla classifica generale. La sua azione ha creato un divario significativo, portandolo a ipotecare la vittoria finale. La corsa si è conclusa con questa mossa decisiva, lasciando pochi dubbi sulla sua posizione in classifica. La giornata si è chiusa con i concorrenti che si preparano alla prossima fase della competizione.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.28 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.27 Piganzoli migliore degli italiani, 21° all’arrivo a 8’21”. 17.26 Domani settima tappa, 175,1 km da Hagetmau a Bordeaux. Una frazione per velocisti. 17.25 La nuova classifica generale: 1 Tadej Poga?ar UAE Team Emirates – XRG 21:11:57 2 Jonas Vingegaard Team Visma Lease a Bike +2:42 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +3:27 4 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30 5 Juan Ayuso Lidl – Trek +3:34 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +3:55 7 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00 8 Lenny Martinez Bahrain – Victorious +4:21 9 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +4:57 10 Egan Bernal Netcompany INEOS +9:12 17. 🔗 Leggi su Oasport.it

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