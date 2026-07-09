LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha attaccato in modo deciso, staccando il rivale principale e allungando sulla classifica generale. La sua azione ha creato un divario significativo, portandolo a ipotecare la vittoria finale. La corsa si è conclusa con questa mossa decisiva, lasciando pochi dubbi sulla sua posizione in classifica. La giornata si è chiusa con i concorrenti che si preparano alla prossima fase della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.28 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.27 Piganzoli migliore degli italiani, 21° all’arrivo a 8’21”. 17.26 Domani settima tappa, 175,1 km da Hagetmau a Bordeaux. Una frazione per velocisti. 17.25 La nuova classifica generale: 1 Tadej Poga?ar UAE Team Emirates – XRG 21:11:57 2 Jonas Vingegaard Team Visma Lease a Bike +2:42 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates – XRG +3:27 4 Remco Evenepoel Red Bull – BORA – hansgrohe +3:30 5 Juan Ayuso Lidl – Trek +3:34 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team +3:55 7 Florian Lipowitz Red Bull – BORA – hansgrohe +4:00 8 Lenny Martinez Bahrain – Victorious +4:21 9 Mattias Skjelmose Lidl – Trek +4:57 10 Egan Bernal Netcompany INEOS +9:12 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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