LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Tadej Pogacar rifila una fragorosa mazzata a Vingegaard e ipoteca la vittoria finale

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha attaccato in modo deciso, staccando il rivale principale e allungando sulla classifica generale. La sua azione ha creato un divario significativo, portandolo a ipotecare la vittoria finale. La corsa si è conclusa con questa mossa decisiva, lasciando pochi dubbi sulla sua posizione in classifica. La giornata si è chiusa con i concorrenti che si preparano alla prossima fase della competizione.