CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 16.19 60 chiloometri all’arrivo. 16.16 Il terzetto ha 20? di vantaggio sugli altri inseguitori. 16.13 Kirsch riprende Tratnik e Vacek. 16.12 A contendersi la maglia gialla dovrebbero essere solamente Torstein Træen e Sean Quinn. Tra i corridori in fuga solamente Mathias Vacek è sotto ai 10 minuti di ritardo da Pogacar. Alla partenza il ceco aveva 8? 56? di ritardo dal campione del mondo e tre minuti di ritardo dal corridore della Uno-X Mobility 16.09 Tratnik e Vacek hanno 15? di vantaggio su Kirsch e 28? sugli altri inseguitori. Gruppo a 7? 25? 16.07 Adesso è il turno di Alex Kirsch. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si accende la corsa tra i fuggitivi, nuova maglia gialla virtuale

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TOUR DE FRANCE 2026 Analisi Percorso | Chi può fermare Pogaar

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